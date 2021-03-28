Video Spor Son dakika! Türkiye - Letonya maçı seyircili oynanacak | Video

Son dakika! Türkiye - Letonya maçı seyircili oynanacak | Video

Son dakika! Türkiye - Letonya maçı seyircili oynanacak | Video
28.03.2021 | 16:40

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Türkiye Futbol Federasyonu, Salı günü oynanacak FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 3. maçımız olan Letonya karşılaşması için İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na yüzde 15 kapasitede seyirci alınacağını açıkladı. Bu uygulama Letonya maçına özel olarak gerçekleştirilecek. Yaklaşık 10 bin kişi stadyumda maçı izleyebilecek.

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