Video Spor Taçsız Kral Metin Oktay kabri başında anıldı | Video

Taçsız Kral Metin Oktay kabri başında anıldı | Video

Taçsız Kral Metin Oktay kabri başında anıldı | Video
13.09.2021 | 12:20

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Galatasaray Spor Kulübü'nün efsane isimlerinden "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 30. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

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Sarı-kırmızılı camia, vefatının 30. yıl dönümünde Metin Oktay'ı unutmadı. Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İkinci Başkan Ali Polat Bengiserp, Genel Sekreter Köksal Ünlü, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, altyapı sporcuları ve Oktay'ın sevenleri katıldı. Metin Oktay'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

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