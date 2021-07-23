Video Spor Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya'da yoğun güvenlik önlemleri | Video

Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya'da yoğun güvenlik önlemleri | Video

Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya'da yoğun güvenlik önlemleri | Video
23.07.2021 | 09:56

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Japonya’da bugün başlayacak Tokyo Olimpiyatları öncesinde başkent Tokyo'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Seyirci yasağına rağmen birçok kişi Yeni Ulusal Stadyumu'nun önünde toplandı.

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Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve bugün resmen başlaması beklenen Tokyo Olimpiyatları öncesinde dev metropolde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Dev olimpiyat logosunun sergilendiği ve müsabakalara da ev sahipliği yapacak olan Odaiba'da bazı bölgeler yaya ve araç trafiğine kapatılırken, polisin kontrolündeki bölgelere yalnızca olimpiyatlarda görevli kişileri taşıyan araçlar alındı. Bölgedeki çöp kutularının da güvenlik riski nedeniyle geçici olarak kullanıma kapatıldığı kameralara yansıdı. Sporcuların ve milli heyetlerin kaldığı 3 bin 600 oda ve 18 bin yatak kapasiteli Olimpiyat Köyü'ne giden yolda da benzer önlemlere başvuruldu. Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları kapsamında yalnızca izin verilen bölgelere özel araçlarla gidebilen atletleri taşıyan otobüslerin Olimpiyat Köyü'ne girişine izin verildi.

SEYİRCİ YASAĞINA RAĞMEN STADA AKIN ETTİLER
Salgın nedeniyle yerli izleyicilere de kapılarını kapatan olimpiyatların açılışına saatler kala birçok Tokyolu, Shinjuku semti yakınlarındaki Yeni Ulusal Stadyumu'nun önünde toplandı. Kalabalık, Japonya Öz Savunma Güçleri (SDF), polis ve özel güvenlik ekiplerinin yoğun önlemler aldığı stadın önünde 33 derecelik sıcağa rağmen bekleyişini sürdürdü.

"İÇERİYE GİREMİYORSAK EN İYİ FİKİR BURAYA GELMEK DİYE DÜŞÜNDÜM"
Japonya'daki bir ABD üssünde çalışan Karen Gazpar, olimpiyatların seyircisiz gerçekleştirilecek olmasına rağmen heyecanlı olduğunu belirterek "Oyunların seyircisiz yapılacağı açıklandı. Olimpiyatlara tanıklık etmek çoğu insanın ayağına hayatta bir kere gelecek bir fırsat. O nedenle içeriye giremiyorsak en iyi fikir buraya gelmek diye düşündüm" dedi.

Yusaku Harayama ise normal şartlarda stada girmeyi planladığını belirterek, "Ancak seyirci yasağı nedeniyle içeriye alınmayacağız. Ben de olimpiyat ruhunu hissedebilmek adına buraya geldim" şeklinde konuştu.

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