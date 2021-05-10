Trabzonspor'a eski Barcelonalı! Cristian Tello ile görüşmeler başladı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Trabzonspor'a eski Barcelonalı! Cristian Tello ile görüşmeler başladı... 10.05.2021 | 19:54
01:59
Mesut Özil'den, Suriyeli yetimlere iftar sofrası | Video 10.05.2021 | 13:11
06:31
Hangi takım şampiyon olur? Canlı yayında favoriyi açıkladı! 10.05.2021 | 11:06
01:33
04:12
Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! "Kolay olmayacak..." 09.05.2021 | 21:57
09:25
07:20
00:57
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde penaltı kararları doğru mu? 08.05.2021 | 21:57
00:12
25:41
09:54
Zeki Uzundurukan'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisine flaş tahmin! 08.05.2021 | 15:31
00:32
01:26
01:21
Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi derbi paylaşımında bulundu! 08.05.2021 | 13:48
01:00
Galatasaray'dan Beşiktaş maçı öncesi derbi paylaşımı! 08.05.2021 | 13:47
03:10
01:48
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Fatih hoca tabii ki alkışlayacak" 07.05.2021 | 15:45
01:49
Başkan Erdoğan, milli sporcularla iftar yaptı | Video 07.05.2021 | 14:42
01:11
00:34
Lille taraftarının Burak Yılmaz çılgınlığı | Video 07.05.2021 | 11:58
Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor yönetimi, Real Betis'te forma giyen eski Barcelonalı Cristian Tello ile görüşmeler başladı. A Spor yayınına bağlanan Yunus Emre Sel, son detayları aktardı.