Trabzonspor'dan Sörloth kararı! Bonservis bedeli...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:52
Trabzonspor'dan Sörloth kararı! Bonservis bedeli... 07.08.2020 | 20:14
01:26
UEFA'dan Galatasaray'a iyi haber! 07.08.2020 | 19:36
07:58
Kayserispor'dan Mensah açıklaması 07.08.2020 | 17:44
34:01
Ali Koç'tan harcama limiti açıklaması! 07.08.2020 | 17:03
00:35
Hasan Kartal açıkladı! "Vedat'tan yüzde 15'lik payımız var" 07.08.2020 | 16:58
01:19
Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile anlaştı 07.08.2020 | 16:50
02:07
Barcelona Çağlar Söyüncü'yi istiyor! Teklif 40 milyon euro 07.08.2020 | 14:09
00:37
Nevzat Dindar: Galatasaray yeni Melo'sunu arıyor! 07.08.2020 | 12:29
00:44
Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala imza atmak için İstanbul'a geldi | Video 07.08.2020 | 10:11
01:48
04:29
Mehmet Özcan canlı yayında açıkladı: Seri 1 yıl daha Galatasaray'da kalacak 06.08.2020 | 23:40
03:27
Erol Bulut'tan şampiyonluk sözleri! 06.08.2020 | 23:16
01:04
İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Lung'un yeni takımı! 06.08.2020 | 22:59
09:04
Alanyaspor'dan Caulker açıklaması! Fenerbahçe... 06.08.2020 | 22:30
00:55
Fenerbahçe'den Brahim Darri bombası! 06.08.2020 | 22:12
01:03
Fenerbahçe'den Caulker'i kadrosuna katmak istiyor! 06.08.2020 | 21:40
00:52
Beşiktaş'ta Badou Ndiaye sesleri! 06.08.2020 | 21:38
01:33
Beşiktaş'ın yeni yıldızı N'Sakala İstanbul'a geldi 06.08.2020 | 21:16
00:56
Fenerbahçe Novak transferini bitirdi! | VİDEO 06.08.2020 | 19:33
01:48
Galatasaray Arda Turan'ı böyle duyurdu! 06.08.2020 | 19:27
Trabzonspor'un Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan sezon başında 2 seneliğine kiraladığı Norveçli golcü Sörloth, bordo mavili formayla 49 maçta 33 gol 10 asistlik performans sergiledi. Bu performansıyla dikkat çeken Sörloth için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, "Trabzonspor Sörloth'u göndermeyi düşünmüyor. Menajerler İtalya ve Almanya'dan teklifler getiriyor. Yönetim 20 milyon Euro'dan aşağı kazanacağı teklifleri değerlendirmeyecek. 6 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu var. Yani 26 milyon Euro'dan aşağı teklifi değerlendirmeyi düşünmüyor" ifadelerini kullandı.