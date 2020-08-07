Trabzonspor'dan Sörloth kararı! Bonservis bedeli...

Trabzonspor'un Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan sezon başında 2 seneliğine kiraladığı Norveçli golcü Sörloth, bordo mavili formayla 49 maçta 33 gol 10 asistlik performans sergiledi. Bu performansıyla dikkat çeken Sörloth için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, "Trabzonspor Sörloth'u göndermeyi düşünmüyor. Menajerler İtalya ve Almanya'dan teklifler getiriyor. Yönetim 20 milyon Euro'dan aşağı kazanacağı teklifleri değerlendirmeyecek. 6 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu var. Yani 26 milyon Euro'dan aşağı teklifi değerlendirmeyi düşünmüyor" ifadelerini kullandı.