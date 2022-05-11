Uğurcan Çakır, Kayserispor taraftarlarına ateş püskürdü! | Video

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın ardından konuşan Uğurcan Çakır, Kayserisporlu taraftarların sahaya attığı yabancı maddelere değinerek "Çok ayıp. Bir de biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar." dedi.