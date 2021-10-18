Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır sözleri! 'O benim arkadaşım o oynarsa desteklerim o da beni destekler'

Trabzonspor ve milli takımın önemli isimlerinden Uğurcan Çakır, bordo mavili ekibin Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu. Altay Bayındır'ın arkadaşı olduğunu ifade eden Uğurcan 'Eğer o oynarsa ben onu desteklerim, ben oynarsam da o beni destekler.' dedi.