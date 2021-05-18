Video Spor Ünlü sporculardan 19 Mayıs mesajı

Ünlü sporculardan 19 Mayıs mesajı

Ünlü sporculardan 19 Mayıs mesajı
18.05.2021 | 16:52

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Ünlü sporcular videolu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması...

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İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan gibi sporculardan 19 Mayıs mesajı geldi! Ülkemizi temsil eden ünlü sporcular 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı paylaştı.İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan gibi sporculardan 19 Mayıs mesajı geldi!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını ifade eden İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Bahar Çağlar Ökten, Arda Turan, Melis Gülcan, Serdar Dursun, Ada Germen, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Lila Şengün ve Tarık Çetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını söylediler.

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