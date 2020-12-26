Video Spor Usta isimler Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Usta isimler Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Usta isimler Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
26.12.2020 | 22:37

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A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Mehmet Yılmaz ve Reha Kapsal, Trabzonspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Usta isimler, sarı-kırmızılı takımın mücadelenin 52. dakikasında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı.

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