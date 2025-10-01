Victor Osimhen: "Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız" | Video 01.10.2025 | 09:00 Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 1-0’lık Liverpool galibiyeti sonrası, "Çok büyük bir kulübüz biz. Bunu her seferinde göstereceğiz. Tarih yazmak için de elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Liverpool'u Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Nijeryalı golcü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını belirten Osimhen, "Eintracht Frankfurt mağlubiyetini hak etmemiştik. Oyuncular ve taraftarlar, bu maçla güzel bir mesaj verdi. Bu maç, bir mesaj gibi oldu. Bu performansla teknik olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Bize ihtiyacımız olan güveni verdiler. Bu momentumu devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DERBİDE BU PERFORMANSIN ÜSTÜNE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Sakatlanarak oyundan çıkmasının ve Beşiktaş maçı öncesi sakatlık durumunun nasıl olduğunun sorulması üzerine 26 yaşındaki golcü, "Sağlık ekibine teşekkür ederim. Çok iyi bir iş çıkararak beni bu maça çıkardılar. Yüzde yüz hazır değilim ama sakatlıktan dönüşümle ilgili iyi çalışma yaptılar. Beşiktaş maçı, sezon boyunca en büyük maçlarımızdan bir tanesi olacak. Zor bir maça çıkacağız. Bu performansın üstüne çıkmak istiyoruz. Beşiktaş maçı zor olacak ama bu performansımızı devam ettirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBÜZ"

Takımın UEFA Şampiyonlar Ligi hedeflerine ilişkin de konuşan Osimhen, "Dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde mücadele ediyoruz. Kulüp ve oyuncular olarak burada olmayı hak ediyoruz. Buradaki hedeflerimizi gerçekleştirebilecek kalitedeyiz. Maç maç devam etmemiz gerekiyor. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Çok büyük bir kulübüz. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"TARİH YAZMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Tarih yazmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Nijeryalı oyuncu, "Çok büyük bir mücadeleden, çok büyük bir ligden bahsediyoruz. Kulüp olarak da oyuncular olarak da hak ettiğimiz yerde olduğumuzu düşünüyoruz ve başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. İleriye dönük de maç maç devam etmemiz gerekiyor. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Amaçlarımıza ulaşacağız. Çok büyük bir kulübüz biz. Bunu her seferinde göstereceğiz. Tarih yazmak için de elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

"3 PUAN EN ÖNEMLİSİ"

İkinci yarıda kaçırdığı gol pozisyonuna dair de konuşan Victor Osimhen, "Şansı kaçırdığım zaman düşündüğüm şeyler futbolun biraz normali. Kaleci de iyi tahmin edebildi. Daha iyisini yapabileceğime inanıyordum. Bunu düşünüyordum orada. Santrfor olarak bazen atarsınız bazen kaçırırsınız. 3 puan en önemlisi. Odaklanmamız gereken şey o. Sadece penaltı olarak da bakmamamız lazım. Çok iyi baskı yaptık. Çok iyi oyun ortaya koyduk. Şu anda yüzde 40'ımda, 50'imdeyim. Yorulabiliyorum. Devam edemediğim zaman olabiliyor. Kramp girdiği oldu, bileğimin yanıyor gibi hissettiği oldu. Ben hemen yorgun olduğum zaman sinyalimi veriyorum ve çıkıyorum. Taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.