Vitor Pereira, Giresunspor maçından sonra konuştu! "Maç 2-1 olduktan sonra kontrolü kaybettik"
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u Ülker Stadyumu'nda 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.