Video Spor Yemeğini sokak köpeği ile paylaştı, o anlar sosyal medyada viral oldu | Video
Yemeğini sokak köpeği ile paylaştı, o anlar sosyal medyada viral oldu | Video

Yemeğini sokak köpeği ile paylaştı, o anlar sosyal medyada viral oldu | Video

17.11.2022 | 14:34

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Bursa'da kaldırım üzerinde oturarak yemeğini yiyen adam yanına gelen köpeğe kendi yemeğinden verdi. Bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Görüntü, merkez Osmangazi ilçesi Ulucami'nin hemen karşısında kaydedildi.

Bir vatandaş yemeğini alarak kaldırıma oturmasıyla birlikte bir sokak köpeği yanına gelerek oturdu. Yemeğini yiyen kişi ise ekmeğinden bölerek köpeğe verdi. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte büyük bir beğeni topladı.

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