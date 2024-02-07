Video Spor Yozgat’ta amatör küme maçı sonrasında hakemlere saldırı | Video
Yozgat’ta amatör küme maçı sonrasında hakemlere saldırı | Video

Yozgat’ta amatör küme maçı sonrasında hakemlere saldırı | Video

07.02.2024 | 14:31

Yozgat 1. Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu'nda Sorgun 1071 Spor Kulübü ile Yozgat İl Özel İdarespor arasında oynanan karşılaşma sonrasında müsabakanın hakemleri saldırıya uğradı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yozgat 1. Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu'nda Sorgun 1071 Spor Kulübü ile Yozgat İl Özel İdarespor karşı karşıya geldi. Yozgat İl Özel İdarespor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren müsabaka sonrası Sorgun 1071 Spor Kulübü yöneticileri tarafından karşılaşmanın hakemleri Süleyman Erkılıç, Arkın Atasoy ve Muhammet Kürşat Şenyüz, soyunma odasına giderken saldırıya uğradı. Sorgun 1071 Spor Kulübü yöneticileri tarafından sözlü ve fiili saldırıya uğrayarak darp edilen hakemlerin o anları kameralara yansıdı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Sorgun İlçe Stadyumu'nda 03.02.2024 tarihinde oynanan Sorgun 1071 Spor-Yozgat İl Özel İdarespor müsabakasında Yozgat hakemlerimiz Süleyman Erkılıç, Arkın Atasoy ve Muhammet Kürşat Şenyüz, olay esnasında kameralara yansıyan görüntülerde de anlaşılacağı üzere hakem ekibi saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Olay sonrası Sorgun Devlet Hastanesi'nde hakemlerimizin tedavileri yapılmış ve yaralanmalarına ilişkin adli raporlar düzenlenmiştir. Organize şekilde planlanan bu saldırı, sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi olarak sonuna kadar hakemlerimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın yasal ve idari sürecini yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ediyor, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yozgat’ta amatör küme maçı sonrasında hakemlere saldırı | Video 03:02
Yozgat’ta amatör küme maçı sonrasında hakemlere saldırı | Video 07.02.2024 | 14:31
Hataysporlu futbolcular ve teknik ekip, Rönesans Rezidans enkazına karanfil bıraktı | Video 02:07
Hataysporlu futbolcular ve teknik ekip, Rönesans Rezidans enkazına karanfil bıraktı | Video 07.02.2024 | 05:58
Okan Buruk’tan sol bek transferi açıklaması | Video 08:51
Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması | Video 07.02.2024 | 05:58
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 6 Şubat paylaşımı | Video 02:49
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 Şubat paylaşımı | Video 06.02.2024 | 12:27
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, futbol turnuvaları ile ilgili projesini açıkladı | Video 10:53
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, futbol turnuvaları ile ilgili projesini açıkladı | Video 05.02.2024 | 15:53
İsmail Kartal: Az hata yapan mutlu sona ulaşacak | Video 02:34
İsmail Kartal: "Az hata yapan mutlu sona ulaşacak" | Video 04.02.2024 | 08:32
Dursun Özbek: Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz | Video 06:56
Dursun Özbek: "Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz" | Video 01.02.2024 | 08:37
Barış Alper Yılmaz: Galatasaray’a layık olmaya çalışıyorum | Video 02:41
Barış Alper Yılmaz: "Galatasaray’a layık olmaya çalışıyorum" | Video 30.01.2024 | 06:33
Okan Buruk’tan flaş transfer açıklaması Cuma gününe kadar... | Video 13:05
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması "Cuma gününe kadar..." | Video 30.01.2024 | 06:03
Nicolas Anelka: Benim için Ümraniyespor CEO’su olmak büyük hedefti | Video 15:45
Nicolas Anelka: "Benim için Ümraniyespor CEO’su olmak büyük hedefti" | Video 26.01.2024 | 12:40
Kerem Aktürkoğlu: Ben takımım için sahaya çıkıyorum | Video 05:28
Kerem Aktürkoğlu: "Ben takımım için sahaya çıkıyorum" | Video 26.01.2024 | 08:45
İsmail Kartal’dan Çağlar Sövüncü ve transfer açıklaması | Video 08:23
İsmail Kartal'dan Çağlar Sövüncü ve transfer açıklaması | Video 25.01.2024 | 08:41
Dursun Özbek: Bütün oyuncularımızın tüm ödemeleri yapılmıştır | Video 07:33
Dursun Özbek: "Bütün oyuncularımızın tüm ödemeleri yapılmıştır" | Video 24.01.2024 | 15:26
Feyyaz Uçar: Transferlerin gecikmesinin sebebi sözleşmelerinden kurtulamadığımız oyuncular | Video 12:28
Feyyaz Uçar: "Transferlerin gecikmesinin sebebi sözleşmelerinden kurtulamadığımız oyuncular" | Video 24.01.2024 | 08:41
Pendikspor 4-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Fernando Santos: Utanç verici | Video 06:47
Pendikspor 4-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Fernando Santos: "Utanç verici" | Video 21.01.2024 | 09:00
Kerem Demirbay: Kendimi övmeyi sevmem, bu benim işim | Video 01:51
Kerem Demirbay: "Kendimi övmeyi sevmem, bu benim işim" | Video 19.01.2024 | 08:41
Futbolcular, ligin ikinci yarısının başlamasını çamurda sevinerek kutladı | Video 00:22
Futbolcular, ligin ikinci yarısının başlamasını çamurda sevinerek kutladı | Video 18.01.2024 | 12:23
Mauro Icardi, İstanbul’a geldi | Video 00:45
Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video 18.01.2024 | 06:08
İsmail Kartal’dan forvet transferi açıklaması | Video 07:14
İsmail Kartal'dan forvet transferi açıklaması | Video 18.01.2024 | 06:08
GOL | Adana Demirspor 2-2 24 Erzincanspor 00:55
GOL | Adana Demirspor 2-2 24 Erzincanspor 17.01.2024 | 23:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA