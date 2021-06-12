Yürekler ağza geldi! Eriksen bir anda yere yığıldı, sahada kalp masajı yapıldı | Video

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçının 43’üncü dakikasında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı. Tecrübeli oyuncu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi ve kalp masajının ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43'üncü dakikasında ise çok üzücü bir olay yaşandı. Danimarka'nın kullanacağı taç atışında topu almak için hareketlenen Christian Eriksen, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı. Mücadelenin hakemi oyunu durdurarak futbolcunun yanına koştu ve sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Eriksen'in yanına gelen sağlık ekibi, oyuncuya kalp masajı yapmaya başladı. Öte yandan takım arkadaşları da tecrübeli oyuncunun etrafında bir çember oluşturdu.



Saha içerisinde uygulanan müdahalenin ardından Christian Eriksen, sağlık ekibi tarafından soyunma odasına götürüldü.



UEFA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan UEFA'da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kopenhag'daki UEFA EURO 2020 maçı, tıbbi bir acil durum nedeniyle askıya alındı" denildi.