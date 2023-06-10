Ziraat Türkiye Kupası'nda final günü! Fenerbahçe - Başakşehir maçı ATV'de CANLI yayınlanacak | Video
Ziraat Türkiye Kupası'nda final günü geldi çattı. Fenerbahçe ile Başakşehir final maçında karşı karşıya gelecek. Pazar günü saat 20:45'te başlayacak olan maç ATV'de canlı olarak yayınlanacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Kupanın sahibini bulacağı maçta özellikle Fenerbahçe'deki eksikler göze çarpıyor. İşte maçta Fenerbahçe ve Başakşehir muhtemel 11'leri.
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