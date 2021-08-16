Afganistan’dan gelen tahliye uçağı İstanbul’a iniş yaptı

Afganistan’da Taliban militanlarının Kabil’e girmesiyle bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na uçak gönderildi. Türk Hava Yolları’na ait TK-707 sefer sayılı uçak, 324 yolcusuyla birlikte İstanbul’a dönüş için 11.45’te kalkış gerçekleştirdi. Taliban’ın kontrolü ele almasıyla Afganistan’ı terk etmek zorunda kalan Türk yolcuları taşıyan uçak saat 17.00 itibarıyla İstanbul Havalimanı’na (İGA) iniş gerçekleştirdi.

Taliban militanlarının Afganistan'daki hızlı ilerleyişini sürdürerek Kabil'e girip devlet yönetimini ele almasıyla kentte kaos ortamı hakim oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları (THY) Afganistan seferlerini iptal ederken, bölgede yaşayan ve yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları için de Kabil'e uçak gönderdi. Türk Hava Yolları'nın "TK 707" sefer sayılı Boeing 777-300 ER tip uçağı bölgedeki Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanındaki 324 yolcunun tahliyesinin gerçekleştirilmesiyle 11.45'te Kabil'den havalanan uçak saat 17.00 itibarıyla İstanbul Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

EKŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Afganistan'daki Türk vatandaşları için tahliye seferi düzenlediklerini belirterek "Seferimzin uçuş ekibine, görevlilerimize, Afganistan'daki büyükelçiliğimiz ile güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Uçağımız yolda" ifadelerini kullandı.