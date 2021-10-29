Video Türkiye Ankara'da Cumhuriyet yürüyüşü
Ankara'da Cumhuriyet yürüyüşü

Ankara'da Cumhuriyet yürüyüşü

29.10.2021 | 15:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da Cumhuriyet yürüyüşü 03:00
Ankara'da Cumhuriyet yürüyüşü 29.10.2021 | 15:18
Meral Akşener’e tepki 3-4 bin oy için bu kadar düşmeyin 02:18
Meral Akşener'e tepki "3-4 bin oy için bu kadar düşmeyin" 29.10.2021 | 12:30
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye’de tebrikleri kabul etti 13:24
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti 29.10.2021 | 11:43
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir’de... 17:25
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de... 29.10.2021 | 10:24
Hava Durumu 29-10-2021 01:30
Hava Durumu 29-10-2021 29.10.2021 | 08:00
Bakan Pakdemirli Ekonomi Masası’na konuk oluyor 00:39
Bakan Pakdemirli Ekonomi Masası'na konuk oluyor 28.10.2021 | 16:46
Şanlıurfa’da öğrencilerden 98. yıla özel koreografi 01:25
Şanlıurfa'da öğrencilerden 98. yıla özel koreografi 28.10.2021 | 15:12
Başkan Erdoğan’dan Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalar 33:56
Başkan Erdoğan'dan Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalar 28.10.2021 | 15:08
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 35:46
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 28.10.2021 | 11:22
Bakan Akar’dan Suriye’nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası... 01:07
Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası... 28.10.2021 | 11:16
SON DAKİKA: Turuncu kategorideki PKK’lı terörist teslim oldu 00:49
SON DAKİKA: Turuncu kategorideki PKK'lı terörist teslim oldu 28.10.2021 | 11:12
MİT ve Diyarbakır emniyetinden terör operasyonu: 7 tutuklama 01:22
MİT ve Diyarbakır emniyetinden terör operasyonu: 7 tutuklama 28.10.2021 | 09:14
Hava Durumu 28-10-2021 01:30
Hava Durumu 28-10-2021 28.10.2021 | 08:00
Hasret sona erdi! Suzan Hanım, kızı Sema’ya Esra Erol’da kavuştu 04:07
Hasret sona erdi! Suzan Hanım, kızı Sema'ya Esra Erol'da kavuştu 27.10.2021 | 21:42
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar 13:56
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar 27.10.2021 | 21:05
27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum 01:22
27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum 27.10.2021 | 20:20
Başkan Erdoğan’dan FETÖ ile mücadele mesajı: Çad’ın desteğini unutamayız 09:42
Başkan Erdoğan'dan FETÖ ile mücadele mesajı: Çad'ın desteğini unutamayız 27.10.2021 | 18:59
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber’de soruları yanıtladı 13:17
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'de soruları yanıtladı 27.10.2021 | 18:51
Sosyal medyada gündem olan İbrahim Ufuk Kaynar A Haber’e konuştu! Gençlere ekonomi mesajı: Bu, ülkeden bıktırma politikası 19:12
Sosyal medyada gündem olan İbrahim Ufuk Kaynar A Haber'e konuştu! Gençlere ekonomi mesajı: Bu, ülkeden bıktırma politikası 27.10.2021 | 18:04
TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobil alev aldı 02:04
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı 27.10.2021 | 18:06

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki ilk meclis binasına 'kortej yürüyüşü' düzenlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA