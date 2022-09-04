Bahçeli, 2023 için sahaya indi Bahçeli, '2023'e doğru aday belli karar net' mitinginden seslendi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sivas'ta gerçekleşen mitinginde halka hitap ederek seçim çalışmalarına start verdi. 'Adayımız belli, kararımız net" diyen Bahçeli "Hedefimiz sayın Erdoğan'ın açık ara kazanmasıdır" şeklinde konuştu.