Video Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup
29.04.2020 | 09:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yardım uçağıyla birlikte ABD Başkanı Trump'a bir de mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda, "Gönderdiğimiz bu mütevazı yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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