Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti...

Daha önce boşandığı ve sonradan barıştığı eşi ile tartışan Erdal Kızıloğlu, kızını ve annesini öldürdü. 4 gün sonra cinayeti itiraf eden katil, teslim olmadan önce bir husumetlesinin de bacağından bıçakladığı iddia edildi. Anne ve kızın cansız bedenleri morga kaldırıldı.