Video Türkiye Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti...
Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti...

Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti...

26.03.2022 | 19:43

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Daha önce boşandığı ve sonradan barıştığı eşi ile tartışan Erdal Kızıloğlu, kızını ve annesini öldürdü. 4 gün sonra cinayeti itiraf eden katil, teslim olmadan önce bir husumetlesinin de bacağından bıçakladığı iddia edildi. Anne ve kızın cansız bedenleri morga kaldırıldı.

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