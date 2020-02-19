Gezi'nin küresel sermaye ayağında kimler vardı? Gazi kalkışması sırasında kim hangi roldeydi? Gezi davası kararı ne anlama geliyor? Gezi olayları sırasında "etki ajanları" nasıl yönlendirildi? "Ayaklan İstanbul" çağrısı kimindi? İşte tüm bu soruların yanıtları!