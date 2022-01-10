HDP'li vekilin PKK'lı terörist sevgilisi etkisiz hale getirildi! HDP Kürt kökenli vatandaşların temsilcisi midir?
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HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in sevgilsinin PKK'lı bir terörist olduğu ortaya çıkmasının ardından skandala tepkiler büyüyor. AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, HDP-PKK arasındaki ilişki ile ilgili önemli yorumlarda bulundu. "HDP dışarıdan hükümeti cezalandırma aracı olarak kullanılıyor"