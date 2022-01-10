HDP'li vekilin PKK'lı terörist sevgilisi etkisiz hale getirildi! HDP Kürt kökenli vatandaşların temsilcisi midir?

HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in sevgilsinin PKK'lı bir terörist olduğu ortaya çıkmasının ardından skandala tepkiler büyüyor. AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, HDP-PKK arasındaki ilişki ile ilgili önemli yorumlarda bulundu. "HDP dışarıdan hükümeti cezalandırma aracı olarak kullanılıyor"