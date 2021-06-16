İzmirlinin aklı ile dalga geçiyor
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OTOMATİK OYNAT
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İzmirlinin aklı ile dalga geçiyor 16.06.2021 | 00:26
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İsrail’de Netanyahu’nun 12 yıllık egemenliği resmen sona erdi. 15.06.2021 | 20:52
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Bakan Kurum ilk çalışmaların sonuçlarını açıkladı! Müsilaj tehlikeli mi? 15.06.2021 | 18:32
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HDP’ye kapatma davasında AYM ilk incelemesini 21 Haziran’da yapacak 15.06.2021 | 14:10
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Hava Durumu 15-06-2021 15.06.2021 | 08:00
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İstanbul'da FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi "gaybubet evi"nde yakalandı 14.06.2021 | 11:12
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Hava Durumu 14-06-2021 14.06.2021 | 08:00
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Hava Durumu 13-06-2021 13.06.2021 | 08:00
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Hava Durumu 12-06-2021 12.06.2021 | 08:00
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Başkan Erdoğan "Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz" 11.06.2021 | 15:29
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Başkan Erdoğan'dan Yukarı Afrin Barajı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 11.06.2021 | 15:18
Yerel seçim öncesi 111 kavşakta düzenleme yapıp battı çıktılarla İzmir’in trafik sorununu çözeceğim diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yerel bir internet sitesine yaptığı açıklamada kent içi trafik sıkışıklığının ancak trafiğe çıkan araç sayısının azaltılması ile mümkün olabileceğini söyledi.