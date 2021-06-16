Video Türkiye İzmirlinin aklı ile dalga geçiyor

İzmirlinin aklı ile dalga geçiyor

İzmirlinin aklı ile dalga geçiyor
16.06.2021 | 00:26

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OTOMATİK OYNAT

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Yerel seçim öncesi 111 kavşakta düzenleme yapıp battı çıktılarla İzmir’in trafik sorununu çözeceğim diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yerel bir internet sitesine yaptığı açıklamada kent içi trafik sıkışıklığının ancak trafiğe çıkan araç sayısının azaltılması ile mümkün olabileceğini söyledi.

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