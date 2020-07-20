KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı paylaşımı | Video
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Başbakanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı Barış ve Özgürlük Bayramı paylaşımında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Başbakanı Ersin Tatar, paylaşımında "20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuşmuştur .. Barış ve Özgürlük Bayramınız kutlu olsun" ifadesine yer verdi.