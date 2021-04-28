Video Türkiye Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır | Video

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır | Video

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır | Video
28.04.2021 | 10:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır | Video 05:06
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır | Video 28.04.2021 | 10:24
Hava Durumu 28-04-2021 01:30
Hava Durumu 28-04-2021 28.04.2021 | 09:57
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı! PKK teröristlerin havaya uçurulma anı kamerada 00:59
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı! PKK teröristlerin havaya uçurulma anı kamerada 27.04.2021 | 13:02
İhanet belgelendi! Savunma Sanayi’deki projeleri yurtdışına sızdırmışlar 00:32
İhanet belgelendi! Savunma Sanayi’deki projeleri yurtdışına sızdırmışlar 27.04.2021 | 12:00
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 44:17
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 27.04.2021 | 11:25
SON DAKİKA: Tam kapanmanın etkisi nasıl olacak? Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Evlerdeki virüs tehlikesine dikkat! 09:17
SON DAKİKA: Tam kapanmanın etkisi nasıl olacak? Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Evlerdeki virüs tehlikesine dikkat! 27.04.2021 | 10:20
Tam kapanma nasıl uygulanacak? 29 Nisan-17 Mayıs 'Tam kapanma'dan kimler muaf? Hangi saatlerde hangi işletmeler açık olacak? 04:10
Tam kapanma nasıl uygulanacak? 29 Nisan-17 Mayıs 'Tam kapanma'dan kimler muaf? Hangi saatlerde hangi işletmeler açık olacak? 27.04.2021 | 10:07
İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Nisan - 17 Mayıs 'tam kapanma' genelgesi! Kimler muaf? Hangi işletmeler hangi saatlerde açık olacak? 05:10
İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Nisan - 17 Mayıs 'tam kapanma' genelgesi! Kimler muaf? Hangi işletmeler hangi saatlerde açık olacak? 27.04.2021 | 09:43
Hava Durumu 27-04-2021 01:30
Hava Durumu 27-04-2021 27.04.2021 | 08:00
SON DAKİKA: 29 Nisan - 17 Mayıs arası tam kapanma nasıl uygulanacak? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı! 07:58
SON DAKİKA: 29 Nisan - 17 Mayıs arası tam kapanma nasıl uygulanacak? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı! 26.04.2021 | 19:53
Son Dakika! Kabine Toplantısı kararları: 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma! Başkan Erdoğan canlı yayın izle 07:58
Son Dakika! Kabine Toplantısı kararları: 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma! Başkan Erdoğan canlı yayın izle 26.04.2021 | 16:21
SON DAKİKA: Tam kapanma kararı: 29 Nisan-17 Mayıs! Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama 07:58
SON DAKİKA: Tam kapanma kararı: 29 Nisan-17 Mayıs! Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama 26.04.2021 | 15:05
HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar 03:36
HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: "Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar" 26.04.2021 | 10:01
Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek | Video 01:51
Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek | Video 26.04.2021 | 10:12
Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 00:11
Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 26.04.2021 | 09:16
Hava Durumu 26-04-2021 01:30
Hava Durumu 26-04-2021 26.04.2021 | 08:00
Hava Durumu 25-04-2021 01:30
Hava Durumu 25-04-2021 25.04.2021 | 08:00
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Kandil'de 4 hedefe hava harekatı 01:09
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Kandil'de 4 hedefe hava harekatı 25.04.2021 | 01:00
Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu 02:42
Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu 25.04.2021 | 00:01
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler 04:50
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler 24.04.2021 | 21:00

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7'nci kesimi Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik kesimdeki çalışmalar tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla açılışa hazır olan son kısım drone ile havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesim, Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı'ndaki çalışmalar tamamlandı. 10 kilometre ve çift tüp kesintisiz olarak, 4 bin 4 metre ile İstanbul'un en uzun tüneli olma özelliğine sahip olan tüneller akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldı. Açılışa hazır olan ve dünyanın en geniş tünelleri arasında yer alan Sultangazi-Cebeci tünelinin de son hali ise drone ile havadan görüntülendi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi Kınalı'dan Akyazı'ya kadar olan 400 kilometrelik kesiminin toplam maliyeti 8 milyar dolar, 7'nci kesimin maliyeti ise 5 milyar 200 milyon TL mal oldu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA