Video Türkiye MSB: “Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir tekne battı” | Video

MSB: “Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir tekne battı” | Video

MSB: “Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir tekne battı” | Video
23.07.2021 | 16:04

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir teknenin battığı belirtilirken, bölgede arama kurtarma faaliyetinin devam ettiği bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde içinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı. Bölgeye TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal ettirildi. Fırkateynlerin bölgeye intikalinin ardından arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı. Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede arama kurtarma sahası ilan edilerek denizcilere ilanlar yayınlanarak, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği de bildirildi.

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