MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı "Şehitlerimize selam duruyoruz" | Video
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Şehitlerimize selam duruyoruz" etiketiyle videolu paylaşım yaptı.