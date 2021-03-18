Video Türkiye MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı "Şehitlerimize selam duruyoruz" | Video

MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı "Şehitlerimize selam duruyoruz" | Video

MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı
18.03.2021 | 10:09

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Şehitlerimize selam duruyoruz" etiketiyle videolu paylaşım yaptı.

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