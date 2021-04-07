Video Türkiye Son dakika : Başkan Erdoğan'dan Ramazan tedbirleri açıklaması: "Bayram sonrası..."

Son dakika : Başkan Erdoğan'dan Ramazan tedbirleri açıklaması: "Bayram sonrası..."

Son dakika : Başkan Erdoğan'dan Ramazan tedbirleri açıklaması:
07.04.2021 | 15:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika : Başkan Erdoğan'dan Ramazan tedbirleri açıklaması: Bayram sonrası... 18:44
Son dakika : Başkan Erdoğan'dan Ramazan tedbirleri açıklaması: "Bayram sonrası..." 07.04.2021 | 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 7 Nisan 2021 Çarşamba 01:30:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar (7 Nisan 2021 Çarşamba) 07.04.2021 | 13:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul hazırlıkları tamam 10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kanal İstanbul hazırlıkları tamam" 07.04.2021 | 13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal sen bunları yapmış adamsın... 04:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal sen bunları yapmış adamsın..." 07.04.2021 | 13:28
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri' açıklaması 03:21
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri' açıklaması 07.04.2021 | 13:16
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert '104 emekli amiral bildirisi' tepkisi 06:38
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert '104 emekli amiral bildirisi' tepkisi 07.04.2021 | 12:34
Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı | Video 00:50
Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı | Video 06.04.2021 | 11:36
MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu 45:06
MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu 06.04.2021 | 11:21
Hava Durumu 06-04-2021 01:30
Hava Durumu 06-04-2021 06.04.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Emekli amirallerin darbe imalı gece yarısı bildirisinin perde arkasında ne var? 19:26
SON DAKİKA: Emekli amirallerin darbe imalı gece yarısı bildirisinin perde arkasında ne var? 05.04.2021 | 13:41
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: 'İBB sosyal yardımlarda bizi ayırıyor' 00:29
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: 'İBB sosyal yardımlarda bizi ayırıyor' 05.04.2021 | 13:30
Son dakika: CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal açıklama! Emekli amirallere teşekkür edip Hükümeti tehdit etti 01:11
Son dakika: CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal açıklama! Emekli amirallere teşekkür edip Hükümeti tehdit etti 05.04.2021 | 11:33
SON DAKİKA: Savcılık skandal bildiri sonrası harekete geçti: 10 emekli amiral gözaltında! 01:53
SON DAKİKA: Savcılık skandal bildiri sonrası harekete geçti: 10 emekli amiral gözaltında! 05.04.2021 | 09:18
Hava Durumu 05-04-2021 01:30
Hava Durumu 05-04-2021 05.04.2021 | 08:00
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriye sert tepki! 12:39
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriye sert tepki! 04.04.2021 | 23:39
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den darbe imalı bildiriye sert tepki! 02:03
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den darbe imalı bildiriye sert tepki! 04.04.2021 | 23:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bildiri darbeyi çağrıştıracak üslupta 08:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bildiri darbeyi çağrıştıracak üslupta 04.04.2021 | 22:24
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan skandal bildiriye sert tepki: Demokrasiye karşı suikasttır 14:15
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan skandal bildiriye sert tepki: Demokrasiye karşı suikasttır 04.04.2021 | 21:54
Soruşturma başlatılmıştı! Darbe imalı bildiriye imza atanlar ifadeye çağrılacak 02:32
Soruşturma başlatılmıştı! Darbe imalı bildiriye imza atanlar ifadeye çağrılacak 04.04.2021 | 20:31
Meral Akşener’e göre İYİ Parti’nin zevzekleri 01:02
Meral Akşener’e göre İYİ Parti’nin zevzekleri 04.04.2021 | 19:10

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, burada Ramazan ayındaki koronavirüs tedbirlerine değindi, "Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır." dedi. Erdoğan, önceliğin sağlık olduğunu vurguladı, vakaların azalmaması durumunda bir turizm döneminin de kaçırılabileceğini ifade etti. Erdoğan, konuşmasında CHP ve Kılıçdaroğlu'na da sert eleştiriler yöneltti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA