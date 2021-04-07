Son dakika : Başkan Erdoğan'dan Ramazan tedbirleri açıklaması: "Bayram sonrası..."

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, burada Ramazan ayındaki koronavirüs tedbirlerine değindi, "Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır." dedi. Erdoğan, önceliğin sağlık olduğunu vurguladı, vakaların azalmaması durumunda bir turizm döneminin de kaçırılabileceğini ifade etti. Erdoğan, konuşmasında CHP ve Kılıçdaroğlu'na da sert eleştiriler yöneltti.