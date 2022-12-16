Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! 8 polis memuru yaralandı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:15
00:37
00:23
03:15
01:53
01:26
SON DAKİKA: EYT düzenlemesinde takvim belli oldu! İşte o tarih… | Video 12.12.2022 | 17:03
00:52
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan’a tepki | Video 12.12.2022 | 15:22
06:09
03:24
01:00
MSB, helikopter pilotlarının operasyon görüntülerini paylaştı | Video 11.12.2022 | 15:17
12:01
Bakan Varank Meclis'e TOGG ile geldi! İşte tarihi anlar | Video 11.12.2022 | 10:42
03:22
00:27
SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama! | Video 08.12.2022 | 11:32
03:08
Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret 8 bin TL olur mu? | Video 06.12.2022 | 11:19
02:13
04:30
01:57
MSB, şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı | Video 04.12.2022 | 12:46
00:22
04:43
13:33
Karadeniz gazını "Peçenek" dağıtacak | Video 01.12.2022 | 08:57
Son dakika haberleri: Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 8 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.