Video Türkiye Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! 8 polis memuru yaralandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! 8 polis memuru yaralandı

Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! 8 polis memuru yaralandı

16.12.2022 | 07:00

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​Son dakika haberleri: Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 8 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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