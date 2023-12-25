Ve tarih verildi! "KAAN" gök vatanla buluşuyor | Video
Türkiye, savunma ve havacılık alanında tarihi günlerden birini yeni haftada yaşayacak. Milli muharip uçak KAAN'ın 27 Aralık'ta ilk uçuşunu yaparak gökyüzü ile buluşması bekleniyor. KAAN ile Türkiye 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak.
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