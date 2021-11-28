Yer sofrasında amcasını ve kuzenlerini öldüren katilin son mesajı tüyler ürpertti
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İstanbul Emniyeti’nden anlamlı mesai... Kadınlara çiçek dağıttılar... 25.11.2021 | 19:37
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki R.B, amcası Adnan B. (58) ve kuzenleri Yasin (29) ve Tahsin (27) B.'yi evde yemek yedikleri sırada av tüfeğiyle vurdu. R.B.'nin olayın ardından ise bir mesajlaşma uygulamasında 'Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' yazısını paylaştığı ortaya çıktı.