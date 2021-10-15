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OTOMATİK OYNAT
03:06
YPG/PKK'nın üst düzey ismi teslim oldu! 15.10.2021 | 10:40
01:30
Hava Durumu 15-10-2021 15.10.2021 | 08:00
07:34
Bakan Akar'dan YPG/PKK'ya operasyon mesajı: Gereken yapılacak 14.10.2021 | 11:13
00:12
PKK’ya darbe 14.10.2021 | 12:45
06:04
01:30
Hava Durumu 14-10-2021 14.10.2021 | 08:00
00:15
02:45
Osman Bey ve Turgut Alp yüzleşmesinde gerilim yükseldi 13.10.2021 | 23:44
04:13
00:18
00:15
Dayakçı öğretmen açığa alındı 13.10.2021 | 22:01
01:00
Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti 13.10.2021 | 21:24
01:17
Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı 13.10.2021 | 20:10
00:44
Oğlunu ikna edip planı kurdular! Kadıköy'de korkunç cinayet 13.10.2021 | 19:57
03:06
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı 13.10.2021 | 19:29
00:16
Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine AK Parti'den açıklama 13.10.2021 | 17:09
09:04
10:37
01:25
Türk Silahlı Kuvvetlerinin minik yardımcıları: ‘ACROB İKA’ | Video 13.10.2021 | 10:24
01:30
Hava Durumu 13-10-2021 13.10.2021 | 08:00
Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sorumlusu ikna çalışması sonucunda teslim oldu. Teröristin, örgütün Suriye'deki sözde alan sorumlusu olduğu bildirildi. Teslim olan terörist Şanlıurfa'ya götürüldü, sorgulamasına başlandı.