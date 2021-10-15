Video Türkiye YPG/PKK'nın üst düzey ismi teslim oldu!
YPG/PKK'nın üst düzey ismi teslim oldu!

YPG/PKK'nın üst düzey ismi teslim oldu!

15.10.2021 | 10:40

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Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sorumlusu ikna çalışması sonucunda teslim oldu. Teröristin, örgütün Suriye'deki sözde alan sorumlusu olduğu bildirildi. Teslim olan terörist Şanlıurfa'ya götürüldü, sorgulamasına başlandı.

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