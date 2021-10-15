YPG/PKK'nın üst düzey ismi teslim oldu!

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sorumlusu ikna çalışması sonucunda teslim oldu. Teröristin, örgütün Suriye'deki sözde alan sorumlusu olduğu bildirildi. Teslim olan terörist Şanlıurfa'ya götürüldü, sorgulamasına başlandı.