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1 kişinin öldüğü olayda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

1 kişinin öldüğü olayda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

16.03.2023 | 10:40

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde alkollü eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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İddiaya göre, alkollü eğlence mekanında çalışan B.Ş. ve E.A., gece saatlerinde son kalan müşteriler R.T. ve C.T.'ye işletmenin kapanacağını söyledi. Müşteriler kalmakta ısrar edince tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan R.T. yanında bulunan silahla çalışanlar ve işletme sahibi Selçuk Sorgut'a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılardan işletme sahibi Sorgut hayatını kaybederken, B.Ş. ve E.A.'nın ise tedavisi sürüyor. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliler R.T. ve C.T. ile şüphelilerin kaçmasına yardım eden 7 kişi ve olaya karıştığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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