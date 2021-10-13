10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi

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Ağrı’da üzerine kaynar su dökülen 10 aylık İsmail Sencer bebek Erzurum’da tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 4 Ekim tarihinde Ağrı merkez Taştekne Mahallesi'nde yaşanan olayda evde yakınlarının çay içtiği sırada çaydanlığı çekerek devirmesi sonucu elinden ve ayağında yanık oluştu. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde İsmail Sencer bebeğin tedavisine devam ediliyor.
Anne Sümeyra Doğan, "Ben mutfaktaydım. O sırada kayınvalidemler çay içiyorlardı. İsmail Sencer demliği çekerek devirmiş. Elinde yanmadan dolayı şişme oldu. Emeklemeye yeni başlamıştı. Çok şükür şu an durumu daha iyiye gidiyor. Yeni emekleyen yeni yürümeye başlayan çocuklara anneler çok dikkat etmeli. Biz ihmal ettik. Önce bardakları mutfağa götürdüm. Keşke önce çaydanlığı götürseydim" diye konuştu.