Video Yaşam 10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi
10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi

10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi

13.10.2021 | 09:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi 04:00
10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi 13.10.2021 | 09:32
Sultangazi’de iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 00:51
Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 13.10.2021 | 09:36
Türkiye’de ilk defa tespit edilen böcek, ağaçlara zarar veriyor 03:19
Türkiye'de ilk defa tespit edilen böcek, ağaçlara zarar veriyor 13.10.2021 | 09:30
Adana’da motosikletli polis ekibi ile otomobil ile çarpıştı: 1’i ağır 2 polis yaralı 01:43
Adana'da motosikletli polis ekibi ile otomobil ile çarpıştı: 1'i ağır 2 polis yaralı 13.10.2021 | 09:24
Önce intihar dediler, gerçek sonradan ortaya çıktı 00:16
Önce intihar dediler, gerçek sonradan ortaya çıktı 13.10.2021 | 09:25
İstanbul Boğazı’nda tekne turunun ücretini çok bulunca 3 kişiyi yaralayıp kaçtılar 01:04
İstanbul Boğazı'nda tekne turunun ücretini çok bulunca 3 kişiyi yaralayıp kaçtılar 13.10.2021 | 09:29
‘Bir umut’ diye yola çıktılar, isimleri bile bilinmeden gömüldüler | Video 00:59
‘Bir umut’ diye yola çıktılar, isimleri bile bilinmeden gömüldüler | Video 13.10.2021 | 09:08
Ankara’da yol çalışması sırasında Belediye ekipleri insan kemikleri buldu | Video 01:00
Ankara'da yol çalışması sırasında Belediye ekipleri insan kemikleri buldu | Video 13.10.2021 | 08:58
DKMP, fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı | Video 02:12
DKMP, fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı | Video 13.10.2021 | 08:58
Otomobil kontrolden çıktı! 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı 01:55
Otomobil kontrolden çıktı! 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı 13.10.2021 | 08:39
Tekirdağ’da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı! | Video 01:04
Tekirdağ'da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı! | Video 13.10.2021 | 01:38
Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi | Video 00:44
Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi | Video 13.10.2021 | 01:03
Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti! | Video 14:15
Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti! | Video 13.10.2021 | 00:17
Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı | Video 00:36
Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı | Video 12.10.2021 | 22:56
Esenler’de can pazarı! Mahallelinin açtığı çarşafa atlayarak ölümden kaçtılar | Video 01:20
Esenler'de can pazarı! Mahallelinin açtığı çarşafa atlayarak ölümden kaçtılar | Video 12.10.2021 | 20:40
8 yaşındaki yeğeni Eymen’in ölümüne neden olan acılı hala konuştu: Oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? | Video 02:59
8 yaşındaki yeğeni Eymen'in ölümüne neden olan acılı hala konuştu: Oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? | Video 12.10.2021 | 18:49
La Palma’da 700’den fazla kişi için tahliye emri | Video 03:38
La Palma'da 700'den fazla kişi için tahliye emri | Video 12.10.2021 | 17:52
SON DAKİKA: Suç örgütü ’Lions Cartel’in elebaşı sınır dışı edilecek 00:43
SON DAKİKA: Suç örgütü 'Lions Cartel'in elebaşı sınır dışı edilecek 12.10.2021 | 17:25
İstiklal Caddesi’nde silahlı saldırıya dönüşen kavganın görüntüleri ortaya çıktı 00:55
İstiklal Caddesi'nde silahlı saldırıya dönüşen kavganın görüntüleri ortaya çıktı 12.10.2021 | 17:18
İstanbul Taksim Meydanı’nda turistin taksi isyanı 03:36
İstanbul Taksim Meydanı'nda turistin taksi isyanı 12.10.2021 | 16:00

Ağrı’da üzerine kaynar su dökülen 10 aylık İsmail Sencer bebek Erzurum’da tedavi altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, 4 Ekim tarihinde Ağrı merkez Taştekne Mahallesi'nde yaşanan olayda evde yakınlarının çay içtiği sırada çaydanlığı çekerek devirmesi sonucu elinden ve ayağında yanık oluştu. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde İsmail Sencer bebeğin tedavisine devam ediliyor.

Anne Sümeyra Doğan, "Ben mutfaktaydım. O sırada kayınvalidemler çay içiyorlardı. İsmail Sencer demliği çekerek devirmiş. Elinde yanmadan dolayı şişme oldu. Emeklemeye yeni başlamıştı. Çok şükür şu an durumu daha iyiye gidiyor. Yeni emekleyen yeni yürümeye başlayan çocuklara anneler çok dikkat etmeli. Biz ihmal ettik. Önce bardakları mutfağa götürdüm. Keşke önce çaydanlığı götürseydim" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA