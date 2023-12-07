Video Yaşam 10 günde 6 evden hırsızlık yapan, uyuşturucu hükümlüsü yakalandı | Video
10 günde 6 evden hırsızlık yapan, uyuşturucu hükümlüsü yakalandı | Video

10 günde 6 evden hırsızlık yapan, uyuşturucu hükümlüsü yakalandı | Video

07.12.2023 | 16:05

KARABÜK'te son 10 günde 6 eve girerek hırsızlık yapan, 29 ayrı suçtan sabıkası olan ve uyuşturucudan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (26), polisin operasyonu ile yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde 6 farklı eve girip, hırsızlık yapan şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Harekete geçen ekiplerce yakalanan M.K.'nin 29 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edildi. 2 ayrı 'hırsızlık' suçundan aranan, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., adliyeye sevk edildi. M.K., bu sırada gazetecilere, Ben yapmadım. Bana bir tane delil gösterin. İşiniz, gücünüz iftira ve dolandırıcılık. Sen bir numaralı FETÖ'cüsün. Sen bana yap, dedin dedi.

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