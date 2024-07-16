Video Yaşam 10 kiloluk turna balığını görünce tepkisi güldürdü: "Benim bahçemdeki kuzulardan büyük" | Video
10 kiloluk turna balığını görünce tepkisi güldürdü:

10 kiloluk turna balığını görünce tepkisi güldürdü: "Benim bahçemdeki kuzulardan büyük" | Video

16.07.2024 | 15:43

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde göle olta atan balıkçılar 10 kilo ağırlığında ve 105 santimetre boyunda turna balığı yakaladı. Teknede balığı görerek kayda alan kişinin, "Benim bahçemdeki kuzulardan büyük" söylemi gülümsetti.

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Sapanca Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyelerinden Özgür Erman, turna balığı avı için Sapanca Gölü'ne botla açıldı. Bir süre sonra oltasına takılan turna balığı, uzun uğraşlar sonrası kepçe yardımıyla sudan çıkartıldı. Yaklaşık 10 kilogram ağırlığında ve 105 santimetre boyunda olan turna balığını yakalanma ve bota alınarak ölçülmesi saniye saniye kayda alındı. Teknede balığı görerek kayda alan kişinin, "Benim bahçemdeki kuzulardan büyük" söylemi gülümsetti. Görüntülerde oltaya takılan balığın bota alınması ve balıkçıların sevinçleri yer alıyor.
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