10 kiloluk turna balığını görünce tepkisi güldürdü: "Benim bahçemdeki kuzulardan büyük" | Video
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde göle olta atan balıkçılar 10 kilo ağırlığında ve 105 santimetre boyunda turna balığı yakaladı. Teknede balığı görerek kayda alan kişinin, "Benim bahçemdeki kuzulardan büyük" söylemi gülümsetti.
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