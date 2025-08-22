10 yıl hapisle aranan zanlı, 'Yunuslar'a yakalandı | Video
İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından yapılan uygulamada, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Şüpheli, gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.
