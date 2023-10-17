Video Yaşam 12 milyon liralık zarara 17 gözaltı… Aralarında eski banka personeli de var | Video
12 milyon liralık zarara 17 gözaltı… Aralarında eski banka personeli de var | Video

12 milyon liralık zarara 17 gözaltı… Aralarında eski banka personeli de var | Video

17.10.2023 | 10:48

Bir bankanın şikayeti üzerine; çok sayıda kişiye usulsüz kredi kullandıran, kredi kullanacak kişilere geriye dönük vergi kaydı oluşturan, komisyonlar alan ve bankayı güncel enflasyon karşılığı olarak 12 milyon lira zarara uğratan 17 kişi operasyonla yakalandı. Eski bir banka personeli de gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir bankanın şikayeti üzerine harekete geçti. Banka tarafından verilen şikayet dilekçesinde 06.03.2020- 12.06.2020 tarihleri arasında Covid-19 salgını kapsamında bankanın "Esnaf Destek Paket" adı altında 25 bin liralık kredi ve 25 bin liralık kredi kartı kullandırılmasına vurgu yapıldı. Eski bir banka personelinin de aralarında bulunduğu 22 kişinin, kredi kullanacak olan kişilere geriye dönük vergi kaydı oluşturdukları, gerçekte vergi mükellefi veya esnaf olmayan kişileri vergi mükellefi yaparak usulsüz şekilde kredi kullandırdıkları, komisyonlar aldıkları ve bankayı güncel enflasyon karşılığı olarak 12 milyon lira zarara uğrattıkları vurgulandı.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak" suçlarını işledikleri tespit edilen 22 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Firari beş şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

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