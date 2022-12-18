138 ATM’den binlerce lira çaldılar! ATM fareleri yakalandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da inşaatı soyan hırsız kamerada 17.12.2022 | 11:44
İstanbul genelinde ATM’lerin para haznesini tornavida ile kırıp binlerce lira çalan 7 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin ellerinde tornavida ile tam 138 ATM’den para çaldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ATM önlerine tornavida ile gelip kırdıkları anlar kameralara yakalandı.