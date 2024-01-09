Video Yaşam 18 il için sarı kodlu uyarı! Yağış nerelerde etkili olacak? | Video
18 il için sarı kodlu uyarı! Yağış nerelerde etkili olacak? | Video

18 il için sarı kodlu uyarı! Yağış nerelerde etkili olacak? | Video

09.01.2024 | 16:40

18il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hangi bölgelerde kar, şiddetli sağanak ve fırtına olacak? Soğuk hava ne kadar kalacak? Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, A Haber'de yanıtladı.

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