18 yaşında kazada hayatını kaybeden Berfin'in ailesi ilk kez konuştu | Video

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 6 Ekim tarihinde elektrikli bisikleti ile kaza yaparak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Berfin Günden'in anne ve babası Naciye-Beşir Günden, kazanın nasıl yaşandığını merak ettiklerini, kızlarına görüştükten 4 dakika sonra ulaşamadıklarını, her şeyin 4 dakika içinde olduğunu, yoldan geçerken kazayı gören olduysa emniyet birimlerine bildirmelerini istedi. Acılı anne kızının kaza yaptığı yola kapanarak göz yaşı döktü, "Allah rızası için biri görseydi ambulansı arasaydı çarpmış bile olsa ben affedecektim" dedi.

Olay 6 Ekim tarihinde sabah çok erken saatte Armutalan Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlanan ve yaz tatilinde ailesine destek olmak için bir otelde çalışan 18 yaşındaki Berfin Günden ailesiyle yaşadığı evden, kazadan 2 hafta önce aldığı elektrikli bisikleti ile çıktı. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Berfin Günden bisikleti ile yolda düştü. Yoldan geçen bir vatandaşın yerde yatan genç kızı görüp 112 Acil Servisi aramasının ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayata tutunamadı. Kaza ihbarının geldiği ilk andan itibaren konuya hassasiyet ile yaklaşan Marmaris İlçe Emniyet müdürlüğü ve Marmaris Cumhuriyet savcılığı kaza ile ilgili çok kapsamlı araştırma ve soruşturma yapmaya devam ediyor.Acıları hala ilk günkü gibi taze olan ve yasları devam eden aile kazanın olduğu yere her gün gelerek kazayı gören olup olmadığını araştırıyor. Berfin'in babası 59 yaşındaki Beşir Günden '' Ben kaza saatinde uyuyordum. Annesi uyandırırdı. "Kızım kahvaltı yapmadan evden çıkma" demiş, o da ilk defa annesine "hakkını helal et ben kahvaltı yapmayacağım" dedikten sonra çıkıp gidiyor. Telefonuna baktığımızda en son 06.58 de ablası ile konuşuyor sonra 7'yi 2 geçe arıyoruz bir daha ulaşamıyoruz. Ne olduysa o dört dakikada oldu diye düşünüyoruz. O saatlerde buradan geçen servis araçları, dolmuşlar, vatandaşlar gelip geçiyor biz kimseyi suçlamıyoruz ancak kazayı gören varsa ellerini vicdanına koysunlar ne olur bize anlatsınlar" dedi.Acılı baba Günden ''Yoldan geçen kazayı görenlerin bize anlatmasını istiyoruz, aklımızda hep soru işaretleri var. Benim kızım tahmin ettiğimize göre en az yarım saat burada kalıyor. Berfin kafasını çarpmış ama kan kaybından kalbi durarak öldü. 7' yi 40 geçe kaldırıldığı hastanede doktorlar müdahale ediyor ama kurtaramıyorlar maalesef Berfin'i kaybediyoruz" şeklinde konuştu.Yaslarının hala devam ettiğini ve kimseyi suçlamadıklarını belirten Beşir Günden ' Aklımızda hep soru işaretleri var, Allah rızası için kazayı gören nasıl olduğunu bilen varsa söylesin biz bilmek istiyoruz. Berfin'i geri getiremeyiz ama olayı öğrenmek istiyoruz. Bizim kuşkularımız şu; Berfin'e biri çarpmamış dahi olsa bir araç önünü kesmiş olabilir kızım panik yaparak dengesini kaybedip duvara çarpmış olabilir. Kaza yaptığı yokuştan her gün bisikleti ile gidip geliyordu bu düz yolda nasıl kaza yaptığını hala aklımız almıyor. Olayı gören varsa bize bildirse en azından rahatlarız" dedi.33 gün önce 18 yaşındaki kızını toprağa veren ve kızının can verdiği yolda hala ağıtlar yakan acılı anne Naciye Günden '' Yoldan geçenler haber verseydi, belki kızım kurtulurdu. Allah rızası için biri görseydi ambulansı arasaydı çarpmış bile olsa ben affedecektim. Çünkü kazadır olmuştur derdim, benim kızım yarım saat burada kalıp kan kaybetmiş biraz vicdan diyorum" diyerek başka insanların da aynı durumda kalmaması için herkesin duyarlı ve hassas olmasını istedi.Baba Beşir Günden, elektrikli bisikleti kazadan iki ay önce iş yeri servisine kolay gelsin gitsin diye aldıklarını belirterek, "Berfin bisikletini çok iyi kullanıyordu yetenekliydi. Bisikletçiler bize "üzerinde boya var" dediler hemen bisiklet İzmir kriminale gönderildi ama gelen raporda başka boya olmadığı yazıyordu, bu kez İstanbul kriminale gönderildi bisiklet" dedi.Kaza sonrası Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı geniş çaplı soruşturmalarda Berfin'in telefon mesajlarında bir arkadaşına frenlerinin tutmadığını yazmasının görülmesinin üzerine konuşan baba Günden " Telefon kayıtlarında çıkan öyle bir iddia var, ancak olaydan iki gün önce yeğeni ile bisiklete bindiği ve arkasında oturan torunumun çektiği bir video var orada çok yavaş sürüyor, benim gördüğüm kadarı ile frende bir arıza yok" iddiasında bulundu.Kızının kazasını görenlerin kendilerine ya da emniyete giderek anlatmalarını isteyen baba Beşir günden ''Kaza ile ilgili ilk günden bu yana emniyet te çok duyarlı savcımız da çok duyarlı" dedi.Ailenin avukatı Namık Kemal Alpargu ise "Hukuki süreç bildiğiniz gibi devam ediyor. Gerek emniyet birimleri gerek savcılık makamı olayı hassasiyet ile incelemeye devam ediyorlar. Biz de haricen maddi gerçeğin ortaya çıkması adına araştırmalarımızı sürdürüyoruz . Olayın yaşandığı güne olay anına dair bilgisi olan vatandaşları adli makamlara ifade vermek üzere bekliyoruz" diyerek davanın takipçisi olduğunu belirtti.