Video Yaşam 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

22.07.2024 | 12:19

Antalya'nın Serik ilçesinde geçirdiği kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurten Altun (18), 13 gündür sürdürdüğü, yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın geçirdiği kaza is güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, 9 Temmuz günü Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi, Tuzlaburun Caddesinde meydana geldi. Nurten Altun'un kullandığı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Altun, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine sevk edildi. 13 gündür tedavisi devam eden, Nurten Altun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altun'un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza anıysa bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde genç kızın kullandığı motosikletle servis minibüsünün çarpıştığı anlar yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mesajla tacize kurşunla yağdırıp, yerde böyle darp etti | Video 01:49
Mesajla tacize kurşunla yağdırıp, yerde böyle darp etti | Video 22.07.2024 | 12:19
Husumetli iki grup kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01:10
Husumetli iki grup kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 22.07.2024 | 12:19
18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.07.2024 | 12:19
Bursa’da eşi benzeri görülmemiş kaçış hikayesi: Garson olarak çalışırken böyle yakalandı | Video 01:00
Bursa'da eşi benzeri görülmemiş kaçış hikayesi: Garson olarak çalışırken böyle yakalandı | Video 22.07.2024 | 11:07
Eski eşi tarafından sokak ortasında darp edildi, çocuklar annelerine siper oldu | Video 01:10
Eski eşi tarafından sokak ortasında darp edildi, çocuklar annelerine siper oldu | Video 22.07.2024 | 11:07
Bir haftada ikinci kez evleri kayaların hedefi oldu! Heyelan anı kamerada | Video 01:25
Bir haftada ikinci kez evleri kayaların hedefi oldu! Heyelan anı kamerada | Video 22.07.2024 | 10:50
Canlı yayında Beni ekip, helikopter alabilir mi ya dedi, JASAT bahçede yakaladı | Video 01:14
Canlı yayında "Beni ekip, helikopter alabilir mi ya" dedi, JASAT bahçede yakaladı | Video 22.07.2024 | 10:12
Haliç’te dehşet anları! Selfie çekerken düştü, tekne üstünden geçti | Video 01:02
Haliç'te dehşet anları! Selfie çekerken düştü, tekne üstünden geçti | Video 22.07.2024 | 10:12
İstanbul’da örümcek adam gibi otele tırmanan hırsız kamerada | Video 02:11
İstanbul'da “örümcek adam” gibi otele tırmanan hırsız kamerada | Video 22.07.2024 | 10:12
Bursa’da evini yakmaya çalıştı, mahalleyi ayağa kaldırdı: Yakmak istedim, yaktım | Video 01:56
Bursa'da evini yakmaya çalıştı, mahalleyi ayağa kaldırdı: “Yakmak istedim, yaktım” | Video 22.07.2024 | 09:20
İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 21 yaralı | Video 01:50
İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 21 yaralı | Video 22.07.2024 | 09:20
Adana’da aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:40
Adana'da aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.07.2024 | 09:09
Ankara’da facianın eşiğinden dönüldü: Karpuz dolu kamyon tren raylarına uçtu | Video 01:09
Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü: Karpuz dolu kamyon tren raylarına uçtu | Video 22.07.2024 | 08:52
Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu evinde ölü bulundu | Video 00:47
Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu evinde ölü bulundu | Video 22.07.2024 | 08:52
Şanlıurfa’da korkunç olay: Akrabasını öldüren katil cinayet bıçağıyla video çekip paylaştı | Video 00:44
Şanlıurfa'da korkunç olay: Akrabasını öldüren katil cinayet bıçağıyla video çekip paylaştı | Video 22.07.2024 | 08:52
İstanbul merkezli 4 ilde Kuyu-11 operasyonları: 61 şüpheli yakalandı | Video 02:07
İstanbul merkezli 4 ilde "Kuyu-11" operasyonları: 61 şüpheli yakalandı | Video 22.07.2024 | 08:51
Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacının ilginç evlilik hatırası damga vurdu! 07:23
Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacının ilginç evlilik hatırası damga vurdu! 22.07.2024 | 00:04
Milyoner’de yarışmacı 9’uncu soruda öyle bir karar verdi ki… 02:58
Milyoner'de yarışmacı 9’uncu soruda öyle bir karar verdi ki… 22.07.2024 | 00:10
Adana’da otomobil göle düştü; sürücü, eşi ve 2 çocuğu öldü | Video 03:18
Adana'da otomobil göle düştü; sürücü, eşi ve 2 çocuğu öldü | Video 21.07.2024 | 15:46
Pendik Aydos Ormanı’ndaki yangın böyle görüntülendi | Video 01:05
Pendik Aydos Ormanı'ndaki yangın böyle görüntülendi | Video 21.07.2024 | 15:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA