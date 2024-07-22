18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.07.2024 | 12:19 Antalya'nın Serik ilçesinde geçirdiği kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurten Altun (18), 13 gündür sürdürdüğü, yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın geçirdiği kaza is güvenlik kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, 9 Temmuz günü Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi, Tuzlaburun Caddesinde meydana geldi. Nurten Altun'un kullandığı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Altun, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine sevk edildi. 13 gündür tedavisi devam eden, Nurten Altun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altun'un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza anıysa bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde genç kızın kullandığı motosikletle servis minibüsünün çarpıştığı anlar yer aldı.