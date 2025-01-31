2.5 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video
Adana'da polis kovalamaca sonucu ateş açarak durduğu panelvan araç ve önce lüks otomobilde 2.5 milyon kaçak makaron ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Durdurulan panelvan aracın sürücüsünün, “Hasımlarım var polis olduğunu anlamadım” derken öncülük yapan otomobil sürücüsünün de, “Çay içmeye gittik, bir anda yakaladınız” diye pişkin savunma yaptığı öne sürüldü.
Lüks otomobil bölgede defalarca tur atarak etrafta polis olup olmadığını kontrol etti. Akabinde öncü olan otomobildeki kişiler içerisinde gümrük kaçağı makaron yüklü panelvan araçla birlikte kente doğru ilerlemeye başladı.
Polis bir süre şüphelileri takip ettikten sonra Yüreğir İlçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi D-400 karayolunda "dur" ihtarında bulundu. Öncü olan lüks otomobil ve panelvan araç sürücüleri ihtara uymayıp kaçmaya başladı.
"POLİS TABANCA İLE ATEŞ AÇIP LASTİKLERİNİ PATLATTI""
Panelvan sürücüsü polis araçlarının üzerine sürüp kaçmaya devam ederken 10 kilometre süren kovalamacanın ardından Yüreğir İlçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde polis her iki aracında lastiklerine tabana ile ateş açtı. Lastikleri patlatılan panelvan araç ve otomobil durdurularak içindeki 5 şüpheli yakalandı.
"TERS KELEPÇE TAKILIP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Panelvan aracın sürücüsü Masum D. (28) ve yolcu konumdaki Ferhat K. (29) ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Lüks otomobilin sürücüsü Alican B. (28) ve yanında bulunan Umut Ö. (30)'de ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.
"2 MİLYON 500 BİN MAKARON ÇIKTI"
KOM ekipleri panelvan araçta yaptığı aramada piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 2 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
"POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ, HASIMLARI VAR DİYE SAVUNMA YAPTI"
Panelvan sürücüsü Masum D.'nin ifadesinde, "Hasımlarım var, polis olduğunu anlamadım. Silah sıkılınca kaçtım. Taşıdığım malzemenin de ne olduğunu bilmiyorum" dediği öne sürüldü.
"ÖNCÜLÜK YAPIP 'ÇAY İÇMEYE GİTTİK' SAVUNMASI YAPTI"
Lüks otomobil ile panelvan araca öncülük yapan Alican B.'nin ise emniyetteki sorgusunda, "Biz arkadaşımla çay içemeye gittik. Ben öncü falan değilim evime gidiyordum, bir anda yakaladınız" dediği öne sürüldü.
"ÖNCÜLÜK YAPAN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞININ KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI VAR"
Lüks otomobilin sürücüsü Alican B.'nin silahla kasten yaralama suçundan, arkadaşı Umut Ö.'nün ise yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Kom ekipleri olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada Abdullah Ş.'yide gözaltına aldı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Masum D., Ferhat K., Alican B. ve Umut Ö. tutuklanırken Abdullah Ş. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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