3 kişiyi vuran, otomobili kundaklayan 4 kişi de tutuklandı | Video
Adana'da restorana silahlı saldırı düzenleyip karı-koca ve kızlarını vurup, başka bir günde aynı restoranın önünde otomobil kundaklayan 4 kişi Seyhan polisi tarafından yakalanıp çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutaklandı. Tutuklanan eski kiracı, "Benim niyetim yaralamak değil sadece korkutmaktı" diye kendisini savundu.
Erdal K. (22) 18 Şubat günü Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki bir akaryakıt istasyonundan benzin aldı. Daha sonra Erdal K., Bülent Umaç'ın restoranına gitti. Restoranın önünde Bülent Umaç'ın oğlu Aras Umaç'ın (6) park halindeki taksisini gördü. Erdal K., otomobile girip benzin döküp ateşe verdi. Bu anlar anbean cep telefonuyla görüntülendi. İtfaiye ekiplerince söndürülen taksi kullanılamaz hale geldi.
"SEYHAN POLİSİ MERSİN'DE OPERASYON YAPIP YAKALADI"
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, silahlı yaralama ve kundaklama olayının faillerini yakalamak için özel ekip kurdu. Bölgede bulunan güvenlik kamera görüntüleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından kundaklama olayının şüphelisi Erdal K.'ın Mersin'e kaçtığı tespit edildi. Seyhan polisi kurduğu özel ekip ile Mersin'e giderek Yenişehir ilçesinde Erdal K.'yı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Eski kiracı İdris İ., Fırat T. ve Aykut B. ise Adana'da yapılan operasyonlarda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakaladı.
"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"
Eski kiracı olan İdris İ., "Bir yıl önce bu iş yerini ben işletiyordum. Cezaevine girince başka tabela koyup, çalıştırmışlar. Çıkmalarını istedim ancak kabul etmediler. Niyetim yaralamak değildi. Korkutmak için ateş ettim" dedi. Taksiyi kundaklayan Erdal K. ise, "İdris, birlikte çalışacağımızı söyleyip, aileyi korkutmamı istedi. Ben de taksiyi ateşe verdim" savunması yaptı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İdris İ., Erdal K., Fırat T. ile Aykut B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Öte yandan, Erdal K.'ya kimlik numarasıyla benzin verip polise bildirmeyen akaryakıt istasyonuna cezai işlem uygulandı.
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