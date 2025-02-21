Video Yaşam 3 kişiyi vuran, otomobili kundaklayan 4 kişi de tutuklandı | Video
3 kişiyi vuran, otomobili kundaklayan 4 kişi de tutuklandı | Video

3 kişiyi vuran, otomobili kundaklayan 4 kişi de tutuklandı | Video

21.02.2025 | 10:26

Adana'da restorana silahlı saldırı düzenleyip karı-koca ve kızlarını vurup, başka bir günde aynı restoranın önünde otomobil kundaklayan 4 kişi Seyhan polisi tarafından yakalanıp çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutaklandı. Tutuklanan eski kiracı, "Benim niyetim yaralamak değil sadece korkutmaktı" diye kendisini savundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 16 Şubat günü Seyhan İlçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İdris İ. (40) çıktığı işyerindeki kiracı Bülent Umaç (48) ile arasında dükkan paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Bunun üzerine İdris İ., eski dükkanına girerek pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bülent Umaç ile eşi Yeliz Umaç ve kızı Hatun Umaç ayaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Şüpheli, olayın ardından sokakta kendisini bekleyen motosiklete binerek kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erdal K. (22) 18 Şubat günü Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki bir akaryakıt istasyonundan benzin aldı. Daha sonra Erdal K., Bülent Umaç'ın restoranına gitti. Restoranın önünde Bülent Umaç'ın oğlu Aras Umaç'ın (6) park halindeki taksisini gördü. Erdal K., otomobile girip benzin döküp ateşe verdi. Bu anlar anbean cep telefonuyla görüntülendi. İtfaiye ekiplerince söndürülen taksi kullanılamaz hale geldi.

"SEYHAN POLİSİ MERSİN'DE OPERASYON YAPIP YAKALADI"
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, silahlı yaralama ve kundaklama olayının faillerini yakalamak için özel ekip kurdu. Bölgede bulunan güvenlik kamera görüntüleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından kundaklama olayının şüphelisi Erdal K.'ın Mersin'e kaçtığı tespit edildi. Seyhan polisi kurduğu özel ekip ile Mersin'e giderek Yenişehir ilçesinde Erdal K.'yı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Eski kiracı İdris İ., Fırat T. ve Aykut B. ise Adana'da yapılan operasyonlarda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakaladı.

"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"
Eski kiracı olan İdris İ., "Bir yıl önce bu iş yerini ben işletiyordum. Cezaevine girince başka tabela koyup, çalıştırmışlar. Çıkmalarını istedim ancak kabul etmediler. Niyetim yaralamak değildi. Korkutmak için ateş ettim" dedi. Taksiyi kundaklayan Erdal K. ise, "İdris, birlikte çalışacağımızı söyleyip, aileyi korkutmamı istedi. Ben de taksiyi ateşe verdim" savunması yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İdris İ., Erdal K., Fırat T. ile Aykut B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, Erdal K.'ya kimlik numarasıyla benzin verip polise bildirmeyen akaryakıt istasyonuna cezai işlem uygulandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

3 kişiyi vuran, otomobili kundaklayan 4 kişi de tutuklandı | Video 01:58
3 kişiyi vuran, otomobili kundaklayan 4 kişi de tutuklandı | Video 21.02.2025 | 10:26
Sokak köpekleri yaşı küçük çocuğa saldırdı! İşte o anlar... | Video 01:00
Sokak köpekleri yaşı küçük çocuğa saldırdı! İşte o anlar... | Video 21.02.2025 | 09:55
Dakikalarca drift attı, polis yakalayınca sosyal medyada Ben elendim yazdı | Video 01:47
Dakikalarca drift attı, polis yakalayınca sosyal medyada "Ben elendim" yazdı | Video 21.02.2025 | 09:35
Ataşehir’de kar yağışı etkisini artırdı; İETT otobüsleri yolda kalınca şoför ve yolcular isyan etti! | Video 02:58
Ataşehir'de kar yağışı etkisini artırdı; İETT otobüsleri yolda kalınca şoför ve yolcular isyan etti! | Video 21.02.2025 | 09:28
İstanbul’da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 02:28
İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 21.02.2025 | 08:15
Zeytinburnu’nda bir akaryakıt istasyonu marketinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 02:10
Zeytinburnu'nda bir akaryakıt istasyonu marketinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 21.02.2025 | 08:15
Beyoğlu’nda 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı | Video 02:56
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı | Video 20.02.2025 | 16:31
Benzinle traktörü kundaklarken kendini de yaktı | Video 04:49
Benzinle traktörü kundaklarken kendini de yaktı | Video 20.02.2025 | 16:25
18 yaşındaki kundakçı, 120 saat kamera incelemesiyle yakalandı | Video 00:49
18 yaşındaki kundakçı, 120 saat kamera incelemesiyle yakalandı | Video 20.02.2025 | 15:58
Kütahya’da ambulansın devrildiği kaza güvenlik kamerasında | Video 02:03
Kütahya'da ambulansın devrildiği kaza güvenlik kamerasında | Video 20.02.2025 | 15:58
SON DAKİKA: Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı! | Video 02:17
SON DAKİKA: Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı! | Video 20.02.2025 | 15:55
Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı | Video 01:04
Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı | Video 20.02.2025 | 15:35
İki arkadaşıyla şakalaşırken kendisini boynundan vurdu | Video 00:20
İki arkadaşıyla şakalaşırken kendisini boynundan vurdu | Video 20.02.2025 | 15:35
Balıkesir’de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video 00:53
Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video 20.02.2025 | 15:18
Pendik’te karlı yolda kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı kaydı: O anlar kamerada | Video 00:33
Pendik’te karlı yolda kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı kaydı: O anlar kamerada | Video 20.02.2025 | 14:54
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilere operasyon: 32 gözaltı | Video 01:31
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilere operasyon: 32 gözaltı | Video 20.02.2025 | 13:59
Bartın’da sobadan çıkan kıvılcımlar 2 katlı evi kül etti | Video 01:41
Bartın'da sobadan çıkan kıvılcımlar 2 katlı evi kül etti | Video 20.02.2025 | 13:44
Edirne’de evlat dehşet saçtı! Babasını bıçaklayıp evden kaçtı | Video 00:30
Edirne’de evlat dehşet saçtı! Babasını bıçaklayıp evden kaçtı | Video 20.02.2025 | 13:18
Pendik marinada kartpostallık görüntüler | Video 03:11
Pendik marinada kartpostallık görüntüler | Video 20.02.2025 | 12:10
Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı’nda kartpostallık görüntüler oluştu | Video 03:45
Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı’nda kartpostallık görüntüler oluştu | Video 20.02.2025 | 12:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA