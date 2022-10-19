30 yıl önce boşandılar... Kanser tedavisi gördüğü hastanede tekrar evlendiler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:46
01:17
İşçi servisi bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 19.10.2022 | 10:16
00:45
İstanbul'da terör operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 10:16
00:53
Bayrampaşa'da hırsızlık şüphesiyle darbedildi | Video 19.10.2022 | 09:50
01:55
Emekleyerek cep telefonunu çaldı | Video 19.10.2022 | 09:50
00:45
İstanbul'da PKK operasyonu! 14 şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 09:50
01:19
Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine darbe | Video 19.10.2022 | 09:40
01:09
Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 19.10.2022 | 08:58
02:20
Ümraniye'de TEM'de kamyonet, ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:58
01:03
02:06
İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 08:56
00:51
Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti | Video 19.10.2022 | 09:07
01:39
Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı | Video 19.10.2022 | 08:58
03:15
Arnavutköy’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı | Video 19.10.2022 | 08:52
02:03
Eşyalarını yakarak balkondan aşağı attı, sonra da kendi evini yaktı | Video 19.10.2022 | 08:56
04:19
Fatih’te doğum günü kutlaması kana bulandı: 5 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:52
00:27
Düğünde "halay" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:52
02:19
03:15
Arnavutköy’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı | Video 19.10.2022 | 01:07
00:39
Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı | Video 19.10.2022 | 01:03
Konya’da kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Mehmet İlker Yeldan, hastalığını öğrenen ve kendisini yalnız bırakmayan 30 yıl önce boşandığı eşi ile tedavi gördüğü hastanede yeniden evlendi.
"HADİ DEDİK TEKRAR BİR EVLİLİĞE ADIM ATALIM"
5 yıldır kanser tedavisi gören Mehmet İlker Yeldan, "Evlilik yaptık fakat zaman içerisinde çocukluk mu diyeyim, bazı gençlik kuralları mı diyeyim onları yan çizip, iyileştirme yönüne gideceğimize, düzeltme yönüne hiç gitmeden evliliğe devam ettik ama en güzelini başardık, medenice ayrıldık. Arkadaşlığımız ayrıldıktan sonra da devam etti. Ta ki 30 yılı aşkın bir süreden sonra bu süreçte beyin kanaması geçirdim, sol tarafımdan felç oldum. Beyin kanamasından 10 sene sonra da akciğer kanserine yakalandım. Şuanda sağ akciğerim yok, zor konuşuyorum, sol akciğerimin de 5'te 1'i alındı, kanser omurlara sıçramış ve Medicana'da başarılı bir ışın tedavi yöntemiyle, başta doktorum olmak üzere bu işin üstesinden kesinlikle geleceğime inanıyorum. Tabii moral çok önemli, her gelen İlker abi diyor, bunlar güzel doneler, insana güzel moral done ve moralim yerine geliyor. Hadi dedik tekrar bir evliliğe adım atalım. Çok ani oldu, diyebilirim ki 15 saniye, bir teklif geldi olur mu, olur. Böyle bir teklif ondan sonrası aldı yürüdü" şeklinde konuştu.
"ŞİMDİ MUTLU OLDUK YİNE MUTLU OLACAĞIZ"
30 yıl sonra tekrar eski eşiyle evlenen Şuküfe Yeldan, "Hastalandı, çok üzüldüm, oğlum çok üzüldü. Dedik moral olsun, hep yanında olalım. İnşallah moralimizle birlikte eşin dostun sayesinde inşallah iyi olacak. Kurban olduğum Allah'ım yardım ettikten sonra iyileşecek inşallah. Biz ayrıldıktan sonra hiçbir zaman ayrılık acısı çekmedik. Şimdi mutlu olduk, yine de mutlu olacağız. Bir anda olan bir şeydi. Hemen 15 veya 20 saniyede 1 dakikada olan bir şeydi, tamam dedik oldu bitti" şeklinde konuştu.
"KANSER HASTALIĞINDA MORAL, MOTİVASYON VE AİLE DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
Mehmet İlker Yeldan'ın doktoru aynı zamanda çiftin nikah şahidi Medicana Konya Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, "İlker beyle tanışmamız çok eskiye dayanmıyor bizim, yaklaşık 4 hafta önce kendisi bana geldi. Kendisi zaten tanı almıştı bir süredir de akciğer kanseriyle müdahale etmekteydi. Nüks bir tümörü vardı, radyoterapi tedavisi için bizim hastanemizi tercih etti. Radyoterapi tedavisini planladık, başladık. Şuanda tedavisi gayet iyi gidiyor. Nüks olan tümöründe küçülme devam ediyor. Ama tabii ki radyoterapi ile sınırlı kalmayacak tedavisi, sonrasında immünoterapi tedavilerimizle devam edecek. Kendisini benim tanıdığım çok kibar, naif hastalarımdan birisi, kendisini çok seviyorum. Böyle bir taleple de bize geldiğinde biz çok mutlu olduk. Böyle bir şeye hem vesile olmak hem şahit olmak bizi çok sevindirdi. Tabii ki kanser hastalığında moral, motivasyon ve aile desteği çok önemli. Hastamızın da böyle bir moral ve motivasyonu olacağı için çok mutluyum, memnunum. İnşallah eşi ile ailesi ile birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.