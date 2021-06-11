Video Yaşam 4 mevsimin yaşandığı Cennet ve Cehennem vadilerine yoğun ilgi | Video

4 mevsimin yaşandığı Cennet ve Cehennem vadilerine yoğun ilgi | Video

4 mevsimin yaşandığı Cennet ve Cehennem vadilerine yoğun ilgi | Video
11.06.2021 | 12:28

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı eteklerinde yer alan Cennet ve Cehennem vadileri, yaşanan 4 mevsim nedeniyle doğaseverlerin uğrak mekanı oldu.

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Bölgenin eşsiz manzarasıyla nam salan ve dört mevsimin bir arada yaşandığı 3 bin 500 rakımdaki Cennet ve Cehennem vadileri, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bir tarafı binlerce yıllık devasa buzullarla kaplı olan vadi, diğer tarafında ise çeşit çeşit çiçeklerle muhteşem bir görüntüye sahip. Hakkari ile Yüksekova arasında bulunan Cilo Dağı'nın eteklerinde bulunan Cennet ve Cehennem vadileri, huzur ortamıyla artık doğa severleri ağırlıyor. Türkiye'nin ikinci en yüksek dağı olarak bilinen Cilo Dağı eteklerinde dört mevsimin bir arada yaşandığı vadiler, çeşit çeşit bitki türüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Haziran ayına rağmen karın keyfini çıkaran doğaseverler, bol bol kartopu oynadılar.

Kendiliğinde yetişen ve değişik şekillerde tüketilen bitkiler başta olmak üzere hayvancılık için de vazgeçilmez bir bölge olan vadiler için doğaseverlere rehberlik yapan Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman, "Cilo dağları arasında bulunan Cennet ve Cehennem vadilerinde şu an 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığının kararnamesiyle buranın milli parka dönüştürmesi, hem yurt içi hem de yurt dışında ziyaretçilerin ilgisini çekti. Türkiye'nin çok değişik illerinde gelen misafirlerimiz var. Bizde şu an Cennet ve Cehennem vadilerindeyiz. Bir tarafı yeşillik olması göz kamaştırırken, öte yandan karla kaplı dağları kendine hayran bırakıyor. Artık burası doğaseverleri ağırlıyor. Gelen ziyaretçiler şu an 4 mevsimin keyfini yaşıyorlar. Bir tarafta kar bir tarafta sarı çiçeklerin bir arada olmasının şaşkınlığını yaşıyorlar gelen misafirlerimiz. Bölgeye turistlerin gelmesi vatandaşımıza büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Doğasever Ahu Akbaş da, yaklaşık 10 gündür Hakkari bölgesinde olduğunu belirterek, "Şu anda Cennet ve Cehennem vadilerindeyiz. Burası inanılmaz güzel. Bizler 4 mevsimi şu an bir arada yaşıyoruz. Buraya ikinci gelişim. Buraya herkesi bekleriz, çünkü harika bir doğa manzarası var" ifadelerini kullandı.

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