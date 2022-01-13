4 milyon 560 bin makaron ele geçirildi | Video

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından takibe alınarak durdurulan bir araç içerisinden gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 4 milyon 560 bin makaron ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, almış olduğu duyumlar doğrultusunda, bir aracı takibe alarak TEM Otoyolu üzerinde durdurdu. Durdurulan Kamyonet içerisinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 4 milyon 560 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı.