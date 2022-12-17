4.5 Milyonu elleriyle dolandırıcılara böyle teslim etti

İstanbul Bakırköy’de telefonla aradıkları kuyumcuya kendilerini savcı olarak tanıtan şüpheliler kuyumcu H.K.’nın evine adam gönderip tam 4.5 milyon liralık altını alıp kaçtılar. Dolandırıcılara elleriyle milyonları teslim eden H.K. dolandırıldığını anlayınca polise haber verdi harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. 1.5 milyon liralık altında ele geçirilip sahibine teslim edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.