46 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı sokağa çıkınca yakalandı | Video
Adana'da dolandırıcılık ve yaralama suçundan 46 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü sokağa çıkınca yakalandı.
Emniyete götürülen M.İ. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
