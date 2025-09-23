Video Yaşam 46 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı sokağa çıkınca yakalandı | Video
23.09.2025 | 09:36

Adana'da dolandırıcılık ve yaralama suçundan 46 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü sokağa çıkınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve basit yaralama suçundan kesinleşmiş 46 yıl 10 ay hapis cezası ve 71 bin 940 TL para cezası ile aranan M.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmada hükümlünün Gülpınar Mahallesi'ndeki bir müstakil evde saklandığını belirledi. Şüphelinin saklandığın evin sokağını abluka altına alan polis, şahıs dışarı çıkınca sokakta yakaladı.

Emniyete götürülen M.İ. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
