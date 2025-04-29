5 çocuk annesi eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video
Adana'da 5 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli koca, Ceyhan Adliyesi'ne sevk edildi.
Şen'in cenazesinin ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası memleketi Malatya'ya gönderildiği öğrenildi. Çiftin daha önce sık sık kavga ettikleri, Rabia Şen'in bir süre evi terk ettiği, ardından eşiyle barışarak geri döndüğü ancak sorunlarının devam ettiği iler sürüldü.
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